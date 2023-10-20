«Ситуация обострилась»: 72-летний Владимир Конкин слег с больным сердцем

72-летний актер Владимир Конкин уже на протяжении трех недель не встает с постели из-за больного сердца. Супруга звезды советских кинохитов призналась, что он и раньше жаловался на проблемы, но сейчас ситуация обострилась.

Директор и жена артиста Елена Переслени поделилась, что причиной ухудшения состояния ее мужа может быть плохая погода. Холода могли плохо сказаться на его уже не молодом организме.

«У Владимира Алексеевича и раньше болело сердце, а сейчас ситуация обострилась. Возможно, это связано с наступившими осенними холодами», - цитирует слова Елены «Экспресс газета».

Супруга Конкина пожаловалась, что журналисты, вместо того, чтобы пожалеть его, сразу набросились, как только узнали о недуге. Такое поведение Переслени непонятно, так как она считает, что ее муж заслуживает другого отношения, ведь он всю жизнь посвятил искусству. Упомянула она и то, что за это он практически ничего не получил. У него есть только небольшой загородный дом, в котором он и проживает.

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