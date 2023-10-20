«Меня Бог наказал»: Сосо Павлиашвили рассказал о последствиях страшной аварии

Певец Сосо Павлиашвили рассказал, как попал в аварию и семь лет страдал от эпилепсии. 59-летний артист уверен, что таким образом Бог наказал его за измены жене. Об этом сообщает The Voice.

Знаменитость вспомнил о своем первом браке. Он пошел под венец в 21 год с Нино Учанейшвили, которая в 1987 году родила мужу сына Левана. Наследник является гордостью своего отца и даже принял с ним участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале.

Оказалось, что в 1996 году Сосо попал в аварию в Тбилиси. По его словам, за рулем сидел человек в состоянии алкогольного опьянения, но он не получил ни одной царапины. У певца же при этом было сотрясение. Через год у звезды началась эпилепсия, он страдал целых семь лет. Но считает это наказанием за грехи.

«Меня Бог правильно наказал в 90-е годы, и я ему за это благодарен. Я жил в ужасных условиях в хрущевке. Эти семь лет были как черная дыра: ты не можешь ходить, у тебя постоянно болит голова. Я обращался к врачам, но они ничего не могли сделать», – поделился Павлиашвили со Светланой Андреевой в программе «Мужики» медиаплатформы «Консерватор».

В 2003 году певец развелся с супругой, а после связал свою жизнь с бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони» Ириной Патлах. Артист считает, что она помогла ему избавиться от приступов эпилепсии.

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