«Ситуация неясная»: на фоне слухов о разводе Преснякова Безрукова сделала заявление

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Тем не менее в последнее время появились слухи о том, что супруги находятся на грани развода. Виной всему «доброжелательные» журналисты, которые им прогнозируют разрыв отношений. В эксклюзивном интервью для «Пятого» телеканала Ирина Безрукова рассказала о том, что на самом деле происходит в семье Преснякова.

Недостаток медийности заключается в том, что каждый твой шаг обсуждается в прессе и личное счастье подвергается сомнению. Именно это и произошло с Натальей и Владимиром, по мнению актрисы. Безрукова убеждена, если у них действительно есть проблемы, то в скором времени молодые люди сами прокомментируют слухи. И все же Ирина не очень верит в развод супругов. «Там очень нежные отношения. Это чувствуется, когда люди испытывают такие эмоции спустя достаточно долгое время замужества», — высказалась Ирина.

Также женщина добавила, что пока не появится официального заявления от Подольской и Преснякова, ситуация будет оставаться неясной.

Ранее стало известно, что супруга Ильи Авербуха пошла на жертвы ради семьи. Подробности читайте в этой статье.