«Сиськи обвисли до пупка»: Екатерина Варнава поправилась на 25 кг и отрезала грудь

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о изменениях в своей внешности. Она призналась, что за последнее время поправилась на 25 кг и решилась на операцию по уменьшению груди.

В Сети появились слухи, что юмористка беременна. Однако оказалось, что Варнава просто поправилась. При этом, несмотря на лишний вес, у звезды много поклонников.

«А сейчас я поправилась на 25 килограммов, и все думают, что я беременная. Но у меня такого количества ухажеров, как сейчас, не было никогда. Пять! Не знаю, что с ними делать», — рассказала она в интервью журналу The Blueprint.

Варнава добавила, что столкнулась с оскорбительным отношением к себе еще со школы, но сейчас стала проще относиться к нападкам хейтеров. Но все-таки юмористка решилась на пластические операции. Она призналась, что увеличивала губы, но никогда не меняла свой нос.

Было время, когда большая грудь шестого размера стала ее раздражать.

«Я сильно похудела, и в какой-то момент сиськи обвисли просто до пупка, клянусь. Я делала несколько операций по уменьшению груди», — рассказала юмористка.

Также артистка призналась: пока она одинока, и у нее нет детей.

Напомним, ранее юмористка Екатерина Варнава села на шпагат с 85-летней пенсионеркой на премии. Подробности можете прочитать в этой статье.