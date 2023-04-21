Синяки под глазами и переломы ребер: Ольга Бузова перестала скрывать проблемы со здоровьем

Ольга Бузова считается самой популярной девушкой в России. После громкого развода с Тарасовым у нее началась вторая волна популярности, тогда она смогла вывести свою карьеру на новый уровень. Теперь Ольга — певица, телеведущая и актриса. Знаменитость не скрывает, что готова трудиться целыми сутками без отдыха. Вот почему в последнее время в Сети обсуждают проблемы со здоровьем Бузовой. В новой беседе с порталом PROZVEZD Ольга прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Знаменитость заявила, что всегда была откровенна с публикой, поэтому она никогда ничего не скрывала. Бузова считает: невозможно постоянно хорошо выглядеть, особенно, если ты — артист.

«Вы видели меня и уставшей, и с синяками под глазами, и с переломами ребер, и в не очень хорошей форме. Я не стеснюсь показывать себя в любом состоянии», — высказалась Ольга.

Кроме того, певица пожаловалась, что страдает от хронического недосыпа. Звезда пояснила: с ее плотным графиком сон — «большая роскошь».

Ранее мы писали о том, что Солнцев высмеял Бузову и сравнил ее с Погребняк. По мнению мужчины, Ольга «сходит в туалет и расскажет об этом». Полное высказывание Рустама читайте здесь.

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