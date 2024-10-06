Single Ladies: теннисистка Анна Калинская открестилась от свадьбы с 23-летним итальянцем

Российская теннисистка Анна Калинская опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что вскоре выйдет замуж за первую ракетку мира, 23-летнего спортсмена из Италии Янника Синнера.

По словам 25-летней Калинской, ни о какой свадьбе речи не идет. Она назвала сообщения в прессе неправдой и сопроводила публикацию песней Бейонсе Single Ladies (Одинокие девушки -прим. «Страсти»).

«Чтобы прояснить все слухи: это неправда. Спасибо всем за поздравления, фальстарт», — написала Калинская в своем блоге.

Напомним, о романе знаменитых теннисистов стало известно весной 2024 года. 25-летняя Анна и 23-летний Янник вместе появились на «Ролан Гаррос» и не скрывали своих нежных чувств друг к другу. Синнер после победы в финале Открытого чемпионата США подошел к трибуне, где находилась россиянка, и поцеловал ее на глазах у всех.

Ранее сообщалось, что Анна Калинская ответила согласием на предложение Янника Синнера, сделанное во время вечеринки в Нью-Йорке.