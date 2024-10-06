«Конечно, это нелегко»: первая ракетка мира Синнер о помолвке с российской теннисисткой Калинской

Российская теннисистка Анна Калинская выходит замуж за первую ракетку мира Янника Синнера. Спортсменка ответила согласием на предложение итальянского спортсмена, сделанное во время вечеринки в Нью-Йорке.

Как сообщает Corriere dello Sport , о романе знаменитых теннисистов стало известно весной. 25-летняя Анна и 23-летний Янник вместе появились на «Ролан Гаррос» и не скрывали своих нежных чувств друг к другу. Синнер после победы в финале Открытого чемпионата США подошел к трибуне, где находилась россиянка, и поцеловал ее на глазах у всех.

«Конечно, это нелегко, я много путешествую и во время турниров очень сосредоточен. Но думаю, что это прекрасно — найти свою любовь. К тому же, если подумать, у лучших теннисистов в мире есть жены и дети», — прокомментировал Янник решение жениться.

Ранее поющая телеведущая Ольга Бузова спровоцировала слухи о свадьбе. В Сети она опубликовала фото с «утра невесты». Личность возлюбленного Ольга пока не раскрывает, как и подробности романа.