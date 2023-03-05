Синеет рука: состояние Романа Костомарова ухудшается

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает бороться с недугами и постепенно приходит в сознание.

Однако врачи наблюдают ухудшения — одна рука снова начала синеть. Это может быть признаком развивающегося сепсиса.

Известно, что с Костомаровым скоро начнёт работать психолог. Когда состояние стабилизируется, фигуриста ждёт длительная реабилитация.

Ранее мы писали, что Семенович раскрыла серьезный фактор, повлиявший на состояние Костомарова.