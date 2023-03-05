10:28, 05 марта 2023
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Синеет рука: состояние Романа Костомарова ухудшается
Роман Костомаров пришел в сознание, но рука снова синеет.
Фото: Starface.ru
Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает бороться с недугами и постепенно приходит в сознание.
Однако врачи наблюдают ухудшения — одна рука снова начала синеть. Это может быть признаком развивающегося сепсиса.
Известно, что с Костомаровым скоро начнёт работать психолог. Когда состояние стабилизируется, фигуриста ждёт длительная реабилитация.
Ранее мы писали, что Семенович раскрыла серьезный фактор, повлиявший на состояние Костомарова.
Источник фото:Starface.ru
Источник:тг-канал "112"
Автор:Галина СьюТеги: