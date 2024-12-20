Синдром внезапного богатства: экс-супруга Матвея Сафонова попросила отправить его на психологическую экспертизу

Бывшая жена футболиста французского футбольного клуба PSG Матвея Сафонова Анастасия попросила отправить его на психологическую экспертизу. Оно хочет, чтобы игрока проверили на синдром внезапного богатства и сутяжничества, передает Telegram-канал Baza.

Анастасия пришла к выводу, что у бывшего мужа нестабильное психическое состояние, после матча его команды с «Монако». В нем голкипер пропустил два мяча.

«Подобное поведение Сафонова М. Е., полагаю, говорит о наличии у него психологического расстройства, наличие у него чувства страха, неуверенности в себе, неспособности руководить своими действиями», — написала бывшая жена вратаря.

Женщина считает, что из-за свалившегося на Матвея денег пошли все проблемы. Якобы спортсмен из простой семьи не может справиться с огромным доходом, который составляет 10 млн рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что футболист Сафонов проиграл седьмой суд с бывшей женой в этом году. Впереди его ожидает раздел имущества.