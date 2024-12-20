Футболист Сафонов проиграл седьмой суд бывшей жене: впереди раздел машины с детским креслом

Футболист Матвей Сафонов проиграл седьмой суд с бывшей женой в 2024 году. Впереди у них состоится раздел имущества, а именно машины с детским креслом.

20 декабря состоялось седьмое в 2024 году для Сафонова судебное разбирательство. Как сообщила «Матч ТВ» бывшая жена спортсмена Анастасия, он не выиграл ни одного суда.

Так, адвокаты проиграли по иску о взыскании четверти заработка на алименты для дочери. Ему также было отказано по иску об определении места жительства с отцом.

20 декабря Никулинский суд столицы рассматривал иск о нечинении препятствий в общении с ребенком. Суд пришел к выводу, что мать не нарушала права отца, и установил порядок общения в ее присутствии.

На 5 февраля перенесли рассмотрение иска о разделе имущества. Речь идет о разделе машины с детским креслом.

Ранее Сафонов обвинял жену в автоподставе.