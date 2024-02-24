«Символично»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева, которой недавно потребовалась хирургическая помощь врачей в связи с серьезной травмой, сделала операцию на ноге. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале и поделилась первыми кадрами после операции.

Как выяснилось, операция прошла 22 февраля. Лера Кудрявцева опубликовала фото после операции и показала, как она выглядит, в День защитника Отечества.

«Символично сегодняшнему дню. Стационар Минобороны России. Одеяла, кружки, подушки с символикой. Вчера сделали операцию», — подписала снимок телезвезда.

Теперь телеведущей предстоит реабилитация. Однако знаменитость не уточнила, сколько времени на это понадобится и когда она сможет вернуться к работе.

Напомним, Лера Кудрявцева получила серьезную травму на репетиции съемок нового шоу. Во время прыжка звезда неудачно приземлилась на ногу и порвала связки, а также получила перелом.

Ранее мы писали о том, что бывшая солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова получила серьезную травму на съемках нового экстремального реалити-шоу.