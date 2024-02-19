«Как видите, я дышу»: экс-солистка «Тутси» получила серьезную травму

Бывшая солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова получила перелом ребра на съемках нового экстремального реалити-шоу. Об этом артистка рассказала в разговоре с Пятым каналом.

По ее словам, перед участниками поставили очень серьезные задачи. В шоу участвуют профессиональные каскадеры и звезды шоу-бизнеса, которые должны выживать и исполнять опасные трюки. Остальные подробности Крайнова не рассказала из-за контракта о неразглашении.

На съемках не обошлось без курьезов. Подготовка к шоу длилась целый год — каскадеры регулярно проверяли, насколько удачно задуман тот или иной трюк. К испытаниям порой подключали и участников из числа непрофессионалов. Но возникали и риска для их здоровья.

«Я сломала ребро. Да, я на одном испытании сломала ребро, слава богу, это было без смещения, но да, была такая история. Все нормально, все уже зажило, как видите, я дышу», — рассказала звезда.

Певица не сильно огорчилась из-за травмы. Она продолжила работу на съемочной площадке, несмотря на сложный и опасный проект. Крайнова гордится своей стойкости и философски относится к пережитому опыту.

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