Симптомы есть: назван диагноз увядающей после смерти мужа Александры Пахмутовой

Александра Пахмутова страдает от стрессового расстройства, об этом mk.ru сообщили близкие композитора.

На днях в прессе прошел слух, будто Пахмутова впала в депрессию после смерти мужа Николая Добронравова. Эту информацию позже опроверг певец Юлиан, который близко дружит с композитором. Теперь же в окружении Александры Николаевны вновь сообщили о ее нестабильном эмоциональном состоянии.

«Эмоционально она, конечно, неустойчива. Наблюдаются перепады настроения. Но так бывает у любого человека, который потерял любимого мужа или жену», — объяснили знакомые семьи.

Впрочем, это все равно нельзя назвать депрессией. По словам источника, у Пахмутовой просто сильный стресс.

«Никакой тяжелой депрессии у нее нет. Есть симптомы стрессового расстройства. Но этот диагноз ставят почти всем вдовам и вдовцам», — рассказали в окружении.

Пахмутову стараются оберегать от лишних глаз. Рядом с ней сейчас находятся две сиделки, племянник Илья и брат Добронравова Дмитрий Николаевич.

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