«Мамин успех не догнать»: психолог объяснила, как дочери Юлии Началовой не стать ее тенью
Психолог Корендясева объяснила, чем опасны сравнения с мамой для дочки Началовой .
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16-летняя дочь Юлии Началовой пошла по стопам звездной мамы. Вера Алдонина растет творческой личностью и мечтает о карьере певицы. Уже сейчас девочка выступает на различных концертах, а в скором времени выйдет на сцену Кремлевского дворца в честь Дня знаний. Несмотря на выдающиеся достижения, публика регулярно сравнивает Веру с умершей мамой. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, как завышенные ожидания россиян могут отразиться на ментальном состоянии девочки.
По словам эксперта, сравнения с мамой могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия для психики Веры.
В своих интервью Алдонина говорит о вдохновении, которое ей дарит образ выдающейся родительницы. Это один из позитивных факторов, в котором сравнение с Юлией дает подростку дополнительную уверенность в себе.
С другой стороны, девочка может ощущать давление и стремление превзойти маму.
«Это может создать чувство недостаточности и вызывать фоновое чувство тревоги, поскольку мамин успех в 16 лет «не догнать». Вера делает акцент на том, что не хочет быть тенью мамы. Она стремится пройти собственный путь. Это очень взрослая мысль, которая может поддерживать ее в своих начинаниях», — высказалась эксперт.
Екатерина Корендясева
Психолог
Чем опасно психологическое давление?
«Девочке может быть сложно получать внимание и признание от окружающих, так как многие сравнивают ее со знаменитой мамой. Это создает чувства неуверенности и ненужности. Сомнения в том, интересна ли Вера людям как личность, или интересен ее путь только как дочери Юлии Началовой», — поделилась мнением психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог
В данном случае многое зависит от личности подростка, его окружения и от того, как семья управляет этой ситуацией. Важно помнить, что каждый человек уникален. Близкие люди должны помогать ему развиваться в соответствии с его интересами и потребностями, а также создавать любящую среду.
Как девочке не стать тенью матери?
«Вере необходимо говорить открыто о своих переживаниях, получить поддержку и пространство для размещения чувств. Само нахождение «под прожекторами» — это уже серьезная нагрузка, при которой большое количество людей следит за каждым твоим шагом. Также нагрузку на психику добавляет желание выйти из тени знаменитой мамы», — высказалась специалист.
Екатерина Корендясева
Психолог
Опора на отличие пути Веры и ее мамы, на уникальность их карьеры может придать подростку уверенности. Девочке необходимо принимать похвалу от близких и фанатов за ее собственные достижения.
Кроме того, по словам психолога, Вере нужно чаще говорить о своих целях и планах, даже если кто-то планирует перевести тему на маму. Постараться для себя определить, чем она хочет быть похожа на родительницу , а чем их взгляды будут отличаться.
«В этом случае при сравнении с Юлией у Веры будут измеримые критерии, которые подходят именно ей. Где-то она сможет поддержать беседу, а где-то остановить сравнение с мамой и объяснить, почему оно некорректно в данном контексте», — резюмировала эксперт.
Екатерина Корендясева
Психолог