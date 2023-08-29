«Мамин успех не догнать»: психолог объяснила, как дочери Юлии Началовой не стать ее тенью

16-летняя дочь Юлии Началовой пошла по стопам звездной мамы. Вера Алдонина растет творческой личностью и мечтает о карьере певицы. Уже сейчас девочка выступает на различных концертах, а в скором времени выйдет на сцену Кремлевского дворца в честь Дня знаний. Несмотря на выдающиеся достижения, публика регулярно сравнивает Веру с умершей мамой. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, как завышенные ожидания россиян могут отразиться на ментальном состоянии девочки.

По словам эксперта, сравнения с мамой могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия для психики Веры.

В своих интервью Алдонина говорит о вдохновении, которое ей дарит образ выдающейся родительницы. Это один из позитивных факторов, в котором сравнение с Юлией дает подростку дополнительную уверенность в себе.

С другой стороны, девочка может ощущать давление и стремление превзойти маму.