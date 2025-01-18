Симпатия возникла сразу: раскрыта правда об отношениях Аллы Пугачевой и Игоря Николаева

Бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин рассказал об отношениях певицы с Игорем Николаевым, игравшим в ее ансамбле. В беседе с NEWS.ru концертный директор заявил, что музыкант с самого начала совместной работы понравился артистке.

В 1980 году Игорь Николаев начал работать клавишником в ансамбле Аллы Пугачевой «Рецитал». Как оказалось, начинающий артист покорил певицу своей игрой, поэтому она выбрала его из многих претендентов.

«Мы меняли нескольких музыкантов в „Рецитале“», и он пришел в ДК МАИ (Дворец культуры и техники Московского Авиационного Института), где мы прослушивали новых инструменталистов. Он был среди них именно в качестве клавишника. Алле очень нравилось, как он играет, музыкант он хороший», — рассказал Евгений Болдин.

Экс-супруг Аллы Пугачевой отметил, что тогда «молодой, симпатичный, талантливый парень» Игорь Николаев сразу понравился артистке, и возникшая между ними симпатия переросла в дружбу.

Напомним, музыкант долгое время выступал с ансамблем Аллы Пугачевой «Рецитал», куда пришел в 1980 году. Игорь Николаев работал в коллективе клавишником и аранжировщиком. Спустя два года начинающий артист заявил о себе как композитор и показал свои песни знаменитости. В 1983 году Алла Пугачева впервые исполнила песню Игоря Николаева «Айсберг», после чего выступала и с другими его хитами. Через три года певец начал сольную карьеру, представив свою композицию «Мельница».

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов высказался о карьере и гонорарах Игоря Николаева.