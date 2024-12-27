«Он очень избирательный»: сколько зарабатывает Игорь Николаев, перенесший операцию на сердце

Последние пару лет были непростыми для композитора Игоря Николаева. В СМИ часто появлялись новости о его проблемах со здоровьем. В 2023 году артист даже перенес серьезную операцию на сердце. Однако он смог быстро восстановиться и вернуться к работе. Портал «Страсти» выяснил, что сейчас происходит с его карьерой и какие гонорары он получает.

О заработках Николаева рассказал продюсер Сергей Дворцов. Он заявил, что с годами певец планку не понизил. Сейчас его гонорар выше среднего.

«Гонорары сейчас у Игоря Николаева базируются от 3 до 5 млн рублей за выступление. Он по сей день востребованный. В основном он как некая легендарная звезда присутствует на новогодних огоньках, на новогодних корпоративах его очень часто хотят видеть», - отметил продюсер.

Что касается проблем со здоровьем, то они никак не повлияли на карьеру Игоря Николаева. По словам Дворцова, композитор как выступал, так и продолжает.

«Ограничений у него в принципе не было и нет. Знаю, что он всегда лояльно относится к организаторам. Он общительный, достаточно порядочный. Он всегда держит марку на высоком уровне. Игорь также не везде ходит. Безусловно, он очень избирательный к своим выступлениям, мероприятиям и организаторам», - поделился продюсер.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах певицы Ларисы Долиной.