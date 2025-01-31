«Симпатия произошла»: актриса Валентина Мазунина заговорила о романе с Сашей Петровым

Актриса Валентина Мазунина рассказала о неудавшемся романе с Сашей Петровым. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале Fametime.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина рассказала, что принимала участие в съемках комедии «Василий». Во время съемочного процесса ей пришлось играть вместе с Александром Петровым. По словам актрисы, ей казалось, что между ними завязалась романтика.

«Мы репетируем сцену, делаем-делаем, и ты на физическом уровне начинаешь ощущать энергию человека. А потом — хоп, дубль снят, ты сидишь и почему-то начинаешь даже говорить по-другому с человеком. Не знаю, что это, но в этом магия есть какая-то», — рассказала она.

В какой-то момент чувства нахлынули на Мазунину, но она призналась, что шансов на развитие серьезных отношений не было.

«Какая-то химия происходит, а потом неловкость… А затем такой кайф… Ты приходишь домой и думаешь: здорово, а вдруг правда что-то получилось. Я думаю, какая-то симпатия тогда произошла между мной и Сашей? Но романа не было, не возникло в итоге», — добавила она.

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