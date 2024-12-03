«Не самая стабильная психика»: звезда «Реальных пацанов» рассказала о мужчине для брака

Звезда сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина рассказала, за какого мужчину готова была бы выйти замуж. В интервью Леди Mail актриса призналась, что ей нужен добрый человек, с которым она была бы «на одной волне».

Знаменитость востребована в кино и в новом проекте играет девушку, которая отчаянно пытается найти любовь. Валентина говорит, что она тоже мечтает встретить мужчину.

«Конечно, я не такая отчаявшаяся, как моя героиня Зина, но тоже жду чего-то прекрасного и светлого», — подчеркнула актриса.

Звезда порассуждала о том, какого партнера видит рядом с собой.

«В первую очередь, я должна его любить. А полюблю я только того, кто по-настоящему полюбит меня. Но если говорить о характере, рядом с собой я хотела бы видеть, прежде всего, человека доброго. И ещё очень важно, чтобы мы с ним были на одной волне», — объяснила знаменитость.

Мазунина пояснила, что не хотела бы строить отношения с человеком из актерской среды, так как у таких людей «не самая стабильная психика».

«Мне бы хотелось, чтобы мой мужчина меня заземлял, а на это вряд ли способен артист — человек, такой же эмоциональный, как я», – добавила она.

Валентина призналась, что родные иногда шутят над ней и торопят с браком. На одной из недавних встреч близкие рассказали, что к ним в скворечник прилетели скворцы, а это знак того, что скоро будет прибавление в семье. Женщина относится к этому с юмором.

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