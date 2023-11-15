Симоньян высказалась об отношениях Пугачевой с Галкиным*: «с мальчиком не повезло»

Журналистка Маргарита Симоньян решила высказаться по поводу брака Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Она считает, что Примадонне не повезло со своим избранником, и этот союз плохо отразился на ее карьере.

«То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, — так это ж собственный ее выбор. Ну кто ее заставлял?», — задала вопрос журналистка в эфире шоу «Кеосаян daily» в Telegram.

Главред RT решила вспомнить избранников Примадонны. Она упомянула Сергея Челобанова, который нравился ей в детстве. Правда, Симоньян сомневается, что их отношения были по любви, поскольку после связи с Пугачевой о нем все узнали.

«Когда он перестал опочивать на этой подушке, тоже сразу все забыли, в такой ситуации всегда как-то стремно», — добавила она.

Симоньян добавила, что Пугачева невзлюбила россиян, и это взаимно, поскольку народная любовь, считает журналистка, не бывает безответной. Если же он не чувствует ее, то и люди это чувствуют.

Говоря о Галкине*, он вспомнила, что именно из-за него Примадонна покинула страну. Негативные высказывания артиста отражаются и на самой певице, поэтому она вызывает раздражение у россиян.

Напомним, ранее юморист трогательно обратился к повзрослевшей дочери от Аллы Пугачевой.

*признан иноагентом на территории РФ