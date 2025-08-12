Симоньян рассказала, что часто варила Тиграну Кеосаяну том ям или грибной суп

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, какие блюда готовит для семьи. Она призналась, что с удовольствием делает борщ, а для мужа Тиграна Кеосаяна варила том ям или грибной суп.

Подробности узнал сайт aif.ru.

Симоньян призналась, что любит кухни разных народов.

«Тиграну часто варила тайский том ям, или русский грибной суп, или ростовскую уху с помидорами», - поделилась медиаменеджер.

Симоньян не скрывает: в повседневной жизни она «обычная» - с хвостиком и в халате. Обычно главный редактор RT или работает за компьютером, или варит борщ, возится с детьми или мамами, «как все».

Симоньян выросла на Кубани и не считает себя специалистом в армянской кухне. Она любит варить борщ и адлерский плов с мидиями, а на Новый год в семье готовят хаш, который сама Маргарита не ест.

Ранее Симоньян рассказывала, что муж и свекровь жили ее книгой, которая писалась два года. При этом родные много правили текст, признавалась главный редактор RT.