Муж со свекровью много правили: Маргарита Симоньян рассказала, что два года писала книгу

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что два года писала книгу. По ее словам, муж Тигран Кеосаян и свекровь Лаура жили этой книгой.

Подробностями она поделилась в интервью каналу «Москва 24».

«Эта книга о том, что Бог есть, а смерти нет. Два года Тигран, пока я писала эту книгу, и свекровь, мы все жили этой книгой, каждым словом. Я перечитывала дома вечерами много раз. Тигран с Лаурочкой много правили», - поделилась Симоньян.

Она отметила: для Тиграна важно, что книга выйдет. При этом главный редактор RT отметила, что не знает, где он сейчас находится. Симоньян выразила общую с мужем позицию по поводу своей работы.

«Мы с ним считаем, что если эта книга хотя бы одного человека, нескольких человек приведет к религии, заставит задуматься о своих поступках, стать лучше, пока не поздно, то мы свои жизни уже прожили не зря. Я как автор, а мой муж как вдохновитель и редактор», - отметила медиаменеджер.

Ранее она рассказала, что видит сны со здоровым Тиграном, хотя, как известно, он семь месяцев находится в коме.