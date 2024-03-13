Симоньян прокомментировала слухи о назначении на должность министра культуры

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на слухи о ее назначении на должность министра культуры. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Журналистка разместила скриншоты неких публикаций, где было сказано, что она в ближайшее время займет пост главы Минкульта вместо Ольги Любимовой, а также описана ее тайная встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Симоньян опровергла эту информацию, отметив, что провела выходные вместе с близкими в Адлере.

«Обсуждали перспективы партии в нарды. И я, надо сказать, действительно продемонстрировала уверенность. Никакой пост я никогда больше не займу. Даже если предложат», - написала главред RT.

Помимо этого, журналистка заверила, что RT и МИА станут ее последним местом работы. Она также призналась, что в настоящее время пишет роман, назвав это занятие главным делом ее жизни.

Ранее Маргарита Симоньян поддержала певца Стаса Михайлова в конфликте с Аллой Пугачевой.