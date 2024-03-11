«Никаких страз на лбу»: журналистка Симоньян поддержала Стаса Михайлова в конфликте с Пугачевой

Журналистка Маргарита Симоньян высказалась по поводу конфликта Стаса Михайлова и Аллы Пугачевой. Она заняла в споре звезд позицию артиста.

Свое мнение о скандале Симоньян высказала в очередном выпуске шоу Кеосаян daily в Telegram.

«Стаса Михайлова я видела пару раз в жизни, и он мне показался совсем нормальным. Никаких тебе трусов в перьях и страз на лбу», — сказала она.

По словам журналистки, Михайлов не отличается эпатажным поведением, когда от него «хочется спрятаться под паркет от официанток».

В начале марта 2024 года Стас Михайлов дал интервью, в котором заявил, что уехавшие из РФ звезды вернутся и будут просить прощения. Узнав об этом, Алла Пугачева гневно ответила коллеге, записав ему видеоролик. Примадонна заявила, что «нормальные люди не планируют возвращаться в Россию». После этого в обществе разразился большой скандал: некоторые звезды поддержали артистку, а кто-то раскритиковал ее за оскорбительные слова.

Критик Гаспарян считает, что оскорбительные слова Пугачевой о Михайлове станут афоризмом в России.