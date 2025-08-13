«Нареченная вами Валиде»: мать Тимати ответила хейтерам, осудившим ее за присутствие на родах Ивановой

Избранница Тимати Валентина Иванова 2 августа впервые стала мамой. Модель родила дочь Эмму. В важный момент с девушкой была мать рэпера Симона Черноморская, которая даже перерезала пуповину. Но не все пользователи оценили ее поддержку невестки — некоторым показалось, что таким образом женщина показывает свой властный характер. Симона ответила в Сети на претензии хейтеров.

Пользователи негативно отреагировали на вовлеченность Юнусовой в жизнь сына и принялись критиковать мать Тимати в соцсетях.

«Искренне надеюсь, что её не было на зачатии; «Я извиняюсь, а кто родил-то?»; «Внукам она значит перерезает попувину, а Тимати до сих пор не перерезала, сыночка-присыночка», — пишут они.

Симона отреагировала на едкие замечания, сперва сказав спасибо тем, кто поздравил ее семью с рождением малышки. Затем она отметила, что некоторым становится легче после выпуска дозы «яда».

«Желаю всем вам здоровья, добра и мудрости, а мы продолжим жить своей жизнью и любить наших теперь уже троих детей! С уважением и радостью, нареченная вами Валиде», — сказала она, показав, как набивает тату с датой рождения внучки.

В своем посте Симона сделала отсылку к сериалу «Великолепный век», в котором Валиде звали мать султана.

Для участника «Фабрики звезд» этот ребенок стал третьим. Тимати уже воспитывает дочь Алису от Алены Шишковой и сына Ратмира от Анастасии Решетовой. Женат рэпер ни разу не был, поэтому поклонники гадают — станет ли Валентина той единственной, кого артист поведет под венец.

Ранее рэпер заинтересовался льготами для многодетных отцов после рождения дочки.