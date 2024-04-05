«Силы и эмоции»: звезда «Счастливы вместе» заявила, что боялась заводить детей

Российская актриса Даря Сагалова, получившая известность благодаря сериалу «Счастливы вместе», высказалась о страхе перед материнством. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Артистка рассказала, что боялась заводить сразу нескольких детей из-за появляющегося груза ответственности, поскольку подобного опыта не было ни в ее семье, ни в семье супруга. Звезда также подчеркнула, что для ребенка очень важно, чтобы мать как можно больше проводила с ним времени, а не отдавала няням и бабушкам.

«Это время, силы и эмоции. Конечно, когда ребенок один, родителям проще. Но чем больше детей становится, тем становится сложнее. Я вот этого боялась», — поделилась Сагалова.

В то же время актриса отметила, что не следует думать о предрассудках и испытывать какой-то страх. По ее мнению, если есть желание и возможность иметь детей, то нужно этим пользоваться.

«Понятно, что здравый смысл тоже должен присутствовать, потому что ребенок — это не только моральная, но и финансовая ответственность», — заключила она.

Ранее Дарья Сагалова сообщила, что улетела из России на отдых в ОАЭ.