«Силой взгляда»: Ольга Орлова призналась, что муж ругает ее каждый день

Ольга Орлова призналась, что муж ругает ее каждый день.

Певица замужем за бизнесменом Валерием Масловым, с которым они поженились в 2021 году. Ольга не скрывает свою личную жизнь от подписчиков и делится ею в своих социальных сетях.

На этот раз Орлова откровенно рассказала о взаимоотношениях с супругом. Оказалось, что Валерий ежедневно делает ей комплименты и признается в своей любви.

Но у звездной пары также возникают конфликты из-за того, что Ольга постоянно снимает видео с супругом. По этой причине телеведущей приходится закрывать лицо мужа эмодзи — он против публикации снимков, на которых запечатлен.

«И каждый день ругается, когда попадает ко мне в кадры. На меня он ругается молча: силой взгляда», — пожаловалась Орлова.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Орлова ответила подозревающим аутизм у ее двухлетней дочери подписчикам.

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