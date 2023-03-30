«Силой воли вылечить нельзя»: названы последствия сильного разрушения организма Костомарова

Уже почти 3 месяца вся страна следит за ситуацией Романа Костомарова. Сообщалось, что на прошлой неделе фигурист перенес еще одну ампутацию: на этот раз он лишился пальцев левой руки. После перенесенной операции его состояние стало улучшаться, это подтвердил и близкий друг спортсмена Авербух. Вот почему журналисты Пятого канала связались с врачом Львом Авербахом и поинтересовались, за какой срок Костомаров может полностью восстановиться. К слову, ответ не заставил себя ждать.

По мнению эксперта, ситуация Романа далека от оптимистичного расклада: его организм сильно разрушен, вот почему в любой момент его состояние может измениться. Авербах добавил: пока о восстановлении рано говорить.

«Очень сложно давать прогноз: слишком много у него всего было нарушено. На полгода все может затянуться и то с разным исходом. Организм у него очень разрушен», — высказался специалист.

Кроме того, Авербах считает, что одним положительным настроем Роман вряд ли сможет себе помочь: в его ситуации все будет зависеть от медицины.

«Силой воли вылечить ничего нельзя. Если он будет позитивно мыслить, улучшится настроение. К болезни, к сожалению, это неприменимо», — резюмировал доктор.

Ранее Илья Авербух рассказал о звонке Костомарова. По словам хореографа, голос у Олимпийского чемпиона был «сильным». Вот почему возлюбленный Арзамасовой поспешил выразить ему свое уважение. Подробности читайте в этой статье.