«Не хотелось бы распространяться»: что скрывают друзья Костомарова о состоянии фигуриста

Почти 3 месяца вся страна наблюдает за ситуацией с Романом Костомаровым. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес гангрену, некроз и инсульт. Кроме того, на прошлой неделе, по данным СМИ, мужчине была проведена еще одна ампутация: на этот раз они лишился пальцев левой руки. Вот почему поклонники не прекращают молитв за здоровье Романа. В беседе с Пятым каналом Илья Авербух рассказал о самочувствии близкого друга и коллеги.

По словам хореографа, в состоянии Костомарова наблюдается позитивная динамика, однако вдаваться в подробности он не стал. Видимо, Илья боится сглазить намеченный успех.

«Есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы пока распространяться», — высказался возлюбленный Арзамасовой.

Также мужчина добавил: Роману уже разрешили общаться с близкими людьми, вот почему он регулярно получает от него голосовые сообщения и звонки. То, что Олимпийский чемпион смог отстоять свою жизнь в борьбе с недугом, вызывает у Авербуха огромное уважение.

«Голос его был очень сильным, мотивирующим, вызывающим огромное уважение к нему», — резюмировал Илья.

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