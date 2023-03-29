«Не хотелось бы распространяться»: что скрывают друзья Костомарова о состоянии фигуриста
«Голос был сильным»: Авербух рассказал о звонке Костомарова и выразил ему «огромное уважение».
Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Почти 3 месяца вся страна наблюдает за ситуацией с Романом Костомаровым. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес гангрену, некроз и инсульт. Кроме того, на прошлой неделе, по данным СМИ, мужчине была проведена еще одна ампутация: на этот раз они лишился пальцев левой руки. Вот почему поклонники не прекращают молитв за здоровье Романа. В беседе с Пятым каналом Илья Авербух рассказал о самочувствии близкого друга и коллеги.
По словам хореографа, в состоянии Костомарова наблюдается позитивная динамика, однако вдаваться в подробности он не стал. Видимо, Илья боится сглазить намеченный успех.
«Есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы пока распространяться», — высказался возлюбленный Арзамасовой.
Также мужчина добавил: Роману уже разрешили общаться с близкими людьми, вот почему он регулярно получает от него голосовые сообщения и звонки. То, что Олимпийский чемпион смог отстоять свою жизнь в борьбе с недугом, вызывает у Авербуха огромное уважение.
«Голос его был очень сильным, мотивирующим, вызывающим огромное уважение к нему», — резюмировал Илья.
Ранее реаниматолог назвал причину экстремального похудения Романа Костомарова. Высказывание эксперта читайте здесь.
Не менее интересна та история, в которой 59-летний Александр Домогаров перестал скрывать свою проблему. Мужчина заявил, что его одолели «острые приступы болезни», именно поэтому ему пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. Подробности читайте в этой статье.
Эксклюзивный комментарий Авербуха для Пятого канала