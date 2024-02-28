«Сильный сигнал»: что ждет звезд-эмигрантов после заявления председателя СК Бастрыкина

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о наказании для уехавших из России звезд. Он считает, что оно может напугать даже тех знаменитостей, которые особо не высказываются на тему политики.

В беседе с сайтом NEWS.ru правозащитник отметил, что слова Бастрыкина имеют большой вес. Поэтому после его выступления возвращаться в страну могут опасаться многие артисты. Дело в том, что, как выразился Жорин, «дискредитация дискредитации рознь». Поэтому к ответственности могут призвать даже тех, кто просто опубликовал «черный квадрат».

«Это достаточно мощный сигнал. Одно дело, когда что-то говорит Екатерина Мизулина (глава Лиги безопасного интернета – прим. «Страсти»), другое дело, когда говорит глава СК. Сильный сигнал, который каждый будет понимать по-своему», - заявил адвокат.

Напомним, что Александр Бастрыкин призвал наказывать звезд, которые уехали из страны. По его словам, они негативно высказываются о России, подстраиваясь под политику страны, где теперь проживают.

Ранее на связь с поклонниками вышла дочь актера Владимира Машкова, переехавшая в США и разорвавшая связь с отцом. Она сообщила, что до сих пор продолжает бояться.