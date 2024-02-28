«Продолжаю испытывать страх»: оборвавшая связь с отцом Мария Машкова сделала признание о жизни в США

Актриса Мария Машкова рассказала о своей нынешней жизни в США. Она призналась, что, даже пожертвовав всем, она все равно продолжает испытывать страх.

Несколько лет назад звезда сериала «Не родись красивой» переехала за границу и оборвала связь с семьей. Больше всего ее отношения испортились со знаменитым отцом, так как у них противоположные взгляды на происходящие в мире события. Сейчас Владимир Машков не общается с дочерью, и ни один из них не пытается это как-то изменить.

Тем не менее, сама Мария не раз признавалась, что ей тяжело быть вдали от родных. Недавно она вновь погрузилась в размышления о жизни и пришла к выводу, что ее «жертвы» ни к чему не привели.

«Даже покинув свою страну, пожертвовав карьерой, а главное, встречами с родными и близкими… и я, и многие из моего окружения продолжают испытывать страх», - поделилась Машкова в личном блоге.

Отметим, что карьера за границей у Марии не ладится. Как сама она признавалась, предложений о работе почти нет, но она старается не унывать. В ближайшее время возвращаться в Россию она не планирует, поэтому привыкает к новым условиям жизни.

Ранее Мария Машкова высказалась об отношениях со знаменитым отцом.