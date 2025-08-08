«Сильный дядька»: директор Краско прокомментировал слухи о его критическом состоянии

Сегодня появились тревожные новости о состоянии госпитализированного Ивана Краско. Продюсер Вячеслав Смородинов рассказал, как сейчас чувствует себя 94-летний артист.

Как пояснил Смородинов, Краско и правда находится в тяжелом состоянии. Но новости об ухудшении состояния он не смог подтвердить или опровергнуть, так как еще не выходил на связь с семьей артиста и лечащим врачом.

«Он не ест сам, не пьет — все через зонд. Врачи решают, но оперировать опасно — он не выдержит наркоз, сами понимаете, возраст», — приводит слова Вячеслава StarHit.

По словам продюсера, Иван Иванович уже пережил два инфаркта и инсульт, но смог выкарабкаться. Текущая же ситуация осложняется тем, что у него нашли рак. Однако Краско «сильный дядька», говорит Смородинов.

Если онкобольной человек не может обслуживать себя самостоятельно, ему присваивают паллиативный статус и отправляют в хоспис. Но пока речи о переводе артиста в хоспис не идет. Правда, семья звезды кинозвезды продолжает искать помощи: сиделка и сыновья не могут оказать ему необходимый квалифицированный уход.

Напомним, по последним данным, состояние артиста резко ухудшилось — его перевели во вторую реанимацию.