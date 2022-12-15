Сильный брюнет залез под одеяло к молодой жене Диброва
Фото: Соцсети Полины Дибровой
Телеведущий Дмитрий Дибров много лет счастлив с супругой Полиной. Участница конкурсов красоты сразу покорила сердце страстного мужчины. В интервью он признавался, что они с женой не могут перестать наслаждаться друг другом. Но на днях девушка оказалась в руках крепкого брюнета.
Супруга артиста воспользовалась услугами массажиста по имени Михаил. Она опубликовала в соцсетях видео, на котором лежит на кушетке и получает удовольствие. На кадрах молодой специалист трогает Полину за стройные ноги и лезет к ней под одеяло. При этом делая вид, что так и должно быть.
Поклонники удивляются, как Дмитрию удается не ревновать 34-летнюю жену.
Соцсети Полины Дибровой
«Любимое журчание и Михаил. Уже могу лежать на животе без трудностей», – написала Диброва.
Напомним, что недавно этого же массажиста хвалила телеведущая Лариса Гузеева. 63-летняя звезда отмечала, что он – профессионал своего дела. На кадрах красавец мял женщине ноги и кокетливо улыбался.
Гузеева признавалась, что ей было сложно найти массажиста, который был бы ей по душе. Но молодой красавец смог завоевать ее сердце.
«Знаете, всегда терпеть не могла, когда мне делают массаж и разговаривают со мной. Вот со многими массажистами я даже по этой причине расставалась. А Миша – другое дело», – рассказывала брюнетка.
Надеемся, что две очаровательные дамы в итоге не подерутся за крепкого Михаила.