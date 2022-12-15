Сильный брюнет залез под одеяло к молодой жене Диброва

«Любимое журчание и Михаил. Уже могу лежать на животе без трудностей», – написала Диброва.

Напомним, что недавно этого же массажиста хвалила телеведущая Лариса Гузеева. 63-летняя звезда отмечала, что он – профессионал своего дела. На кадрах красавец мял женщине ноги и кокетливо улыбался.

Гузеева признавалась, что ей было сложно найти массажиста, который был бы ей по душе. Но молодой красавец смог завоевать ее сердце.

«Знаете, всегда терпеть не могла, когда мне делают массаж и разговаривают со мной. Вот со многими массажистами я даже по этой причине расставалась. А Миша – другое дело», – рассказывала брюнетка.

Надеемся, что две очаровательные дамы в итоге не подерутся за крепкого Михаила.