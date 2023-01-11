Сильные боли: вдову Караченцова Людмилу Поргину госпитализировали в Москве

Вдова знаменитого актера Николая Караченцова, 74-летняя Людмила Поргина попала в больницу. Женщина провела праздники в Сочи, а потом слегла с сильными болями. Об этом сообщает «МК».

В беседе с журналистами артистка подтвердила, что обратилась за помощью к медикам. У женщины появились сильные боли в колене после нервного срыва, который произошел на фоне проблем в театре.

«Перед новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия. Я поехала в санаторий в Сочи восстановиться. Когда вернулась в Москву, поняла, что отголоски нервного срыва все еще дают знать. У меня – сильная слабость. Вдобавок случился приступ подагры – стало очень сильно болеть колено. Боль была такой, что терпеть просто невозможно!» – рассказала звезда.

СМИ пишут, что вдова знаменитости проведет в больнице минимум неделю. Сама Людмила говорит, что ей нравится в медучреждении, но она скучает по своим внукам и близким людям. Но для начала ей нужно разобраться со здоровьем.

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