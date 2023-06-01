«Сильно траванулся»: Валерий Сюткин пострадал от некачественного мороженого

65-летний певец Валерий Сюткин рассказал о сильном отравлении мороженым. Неприятный инцидент произошел в детстве, но с тех пор артист много лет не ест лакомство вообще.

Сюткин сообщил об этом на мероприятии в честь Дня защиты детей, на котором всем желающим продавали мороженое. Помимо Сюткина, там были другие звезды – все с удовольствием пробовали сладкое кушанье, но только не певец.

«Я много лет мороженое не ем вообще, ну максимум один шарик», - сообщил исполнитель.

Он рассказал, что в детстве на станции «Чистые пруды» мама купила стаканчик мороженого. Сюткин предположил, что лакомство находилось в холодильнике дольше положенного.

«Короче, я сильно траванулся. И теперь все: до свиданья, мороженое, на всю жизнь», - сказал он. Слова исполнителя приводит сайт mk.ru.

Ранее сообщалось, что когда-то Сюткин жил с двумя женщинами одновременно. Певец не решался уйти из семьи и позже признался, что врать было трудно.