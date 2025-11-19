«Сильно скучаю»: оставшийся один в США Никита Пресняков пожаловался на травму руки

Проживающий с 2022 года в США Никита Пресняков пожаловался на проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось отказаться от любимого хобби.

В личном блоге внук Алы Пугачевой опубликовал видеоролик, на кадрах которого катается на скейтборде. 34-летний Никита с сожалением подчеркнул, что долгое время не может встать на доску из-за полученный несколько лет назад травмы.

«У меня четвертый год травмы руки. Из-за этого не рискую вернуться на доску, но сильно скучаю. Мне снится, как я катаюсь», — поделился Пресняков.

Напомним, весной 2025 года сын Кристины Орбакайте также признался, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в легкой форме. Из-за этого ему сложно справляться с повседневными задачами.

Летом внук Пугачевой объявил о разводе с Аленой Красновой после восьми лет брака. Модель после расставания сразу же вернулась в Москву, а Никита остался один в США.

Ранее Никита Пресняков заявил, что не вернется из США. Он подчеркнул, что за 30 лет жизни в России не смог получить собственное имя и так и остался «внуком».