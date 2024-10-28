«Не поднять балерину»: Подольская в платье с разрезами оконфузилась на сцене

Певица Наталья Подольская вышла на сцену в платье с разрезами и оконфузилась. 42-летняя звезда опубликовала в соцсетях ролик с концерта и рассказала о нелепой ситуации.

Знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в черном блестящем наряде с разрезами до бедер. На Наталье также были ботильоны на каблуках. Ей сделали элегантную прическу и вечерний макияж.

Во время выступления певица запуталась в платье и попыталась обыграть это, прыгнув на танцора. Но мужчина не смог поймать Подольскую, и она пошутила по этому поводу.

«Эх, не поднять балерину… А с вами случались нелепые ситуации прилюдно?» — написала Наталья в соцсетях, обращаясь к поклонникам.

Напомним, что звезда счастлива в браке с артистом Владимиром Пресняковым. Их знакомство состоялось в 2005 году, они принимали участие в проекте «Большие гонки». Пара на несколько месяцев расставалась, но потом сошлась и сыграла свадьбу. У супругов есть двое общих сыновей – Артемий и Иван.

Ранее мы писали о том, что Подольская и Пресняков устроили в день рождения сына веселый праздник в одном из столичных ресторанов. Родители показали, как их наследники весело танцуют под любимую многими группу. Также Владимир рассказал о будущем концерте на стадионе.