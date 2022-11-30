Сильно располневшая Бьянка потрясла мохнаткой на виду у всех
Поп-исполнительница Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, продолжает записывать песни и выступать на сцене. На днях 37-летняя певица опубликовала в соцсетях видео, которое вызвало у поклонников множество вопросов.
На кадрах артистка танцует в необычном мохнатом платье, которое странно выглядит на ветру. Многие написали, что у них дома есть подобные одеяла и наволочки для подушек. Кроме того, поклонники отметили, что Бьянка набрала лишние килограммы, поэтому ей скорее нужно задуматься о похудении.
«Что с ней стало?», «Пухляш такой», «С нарядом не угадали», «Она не беременна? Руки то стройные, а пузо огромное», «Не по возрасту одежда», «Разнесло», «Когда она успела так набрать», «Мохнатка такая», – пишут в комментариях.
Соцсети Бьянки
Некоторые фанаты певицы встали на ее защиту. Они признались, что любят Бьянку не за тело, а за талант. Тем более что артистка могла набрать лишние килограммы из-за болезни. В интервью звезда не отрицала проблемы с весом, но объяснила, что изменения во внешности связаны с гормональным сбоем.
При этом певица уверяет, что активно занимается спортом и сидит на диете, но по ее внешнему виду этого не скажешь. Поклонники вспоминают, как в молодости Бьянка очаровывала фанатов своими танцами, демонстрируя точеную фигуру в откровенных нарядах.
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