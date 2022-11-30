Сильно располневшая Бьянка потрясла мохнаткой на виду у всех

Поп-исполнительница Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, продолжает записывать песни и выступать на сцене. На днях 37-летняя певица опубликовала в соцсетях видео, которое вызвало у поклонников множество вопросов.

На кадрах артистка танцует в необычном мохнатом платье, которое странно выглядит на ветру. Многие написали, что у них дома есть подобные одеяла и наволочки для подушек. Кроме того, поклонники отметили, что Бьянка набрала лишние килограммы, поэтому ей скорее нужно задуматься о похудении.

«Что с ней стало?», «Пухляш такой», «С нарядом не угадали», «Она не беременна? Руки то стройные, а пузо огромное», «Не по возрасту одежда», «Разнесло», «Когда она успела так набрать», «Мохнатка такая», – пишут в комментариях.