Располневшая Ольга Бузова раскрыла тайну своей зависимости

К Ольге Бузовой прикованы взгляды миллионов людей. В последнее время поклонники певицы и телеведущей обратили внимание, что девушка заметно набрала в весе.

Несколько дней назад Бузова попалась папарацци в одном из московских фитнес-клубов. Раскрепощенная телезвезда ничего скрывать не стала и даже, наоборот, разоткровенничалась.

— Я зависима, - призналась Ольга, — и зависимость моя самая лучшая: я привыкла к спорту, ну просто не могу без тренировок.

Злые языки шепчутся в комментариях к отретушированным фото в социальных сетях: «Что же наша звездочка молчит о другом своем пристрастии, ведь когда-то говорила, что не может отказаться от колбасы.» Кроме того, известно, что Ольга не может бросить и свою музыкальную карьеру, ровно как и снимать сотни сториз.