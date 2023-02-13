«Интенсивно лечимся»: Иосиф Пригожин испугался за свою жизнь и честно рассказал о болезни

53-летний продюсер Иосиф Пригожин рассказал о болезни после слухов о составленном завещании. Он признался, что «интенсивно лечится» и не занимается «самодеятельностью».

Как оказалось, Пригожин второй раз заболел коронавирусом, но теперь новой формой COVID-19.

«Кракен» называется. Мы знаем, что это именно он», - поделился с МК продюсер, уточнив, что до этого болел свиным гриппом.

Продюсера мучают кашель и насморк, температуры нет. На вопрос, обращался ли он ко врачам, Пригожин сказал: «Как не обращались! Вы что!... Вы сами видите, что произошло с потрясающим спортсменом Романом Костомаровым».

Год назад у Пригожина диагностировали коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме. Продюсер лежал в больнице и в тот период составил завещание.

Недавно посетив премьеру фильма, Пригожин отказался отвечать на слухи об оформлении наследства. Тем не менее, вероятно, именно там продюсер мог подхватить вирус.