«Сильно поплакал, пожалел себя»: Артем Дзюба вспомнил о травле из-за слитого домашнего видео

Артем Дзюба поделился, как пережил травлю после его слитого видео из личного архива.

Футболист заявил, что тот период стал самым тяжелым не только в личной жизни, но и в его спортивной карьере. Он вспомнил о своем первом матче после случившейся ситуации. Тогда часть болельщиков презирала Дзюбу и выкрикивала оскорбления в его адрес с трибун. Из-за этого Артему было трудно справиться со своими эмоциями и сосредоточиться на игре. Однако, по словам спортсмена, эта ситуация

«Это был самый трудный матч в моей карьере. После игры я сильно поплакал, пожалел себя, можно сказать... Но эта ситуация намного сильнее меня сделала. Я тогда очень многое осознал и понял… Это самое сильное преодоление в моей жизни было — против такой толпы пойти... Был такой урок любви и боли»,— поделился футболист в шоу «Натальная карта».

Также Дзюба признался, что, несмотря на испорченную в тот момент репутацию, ему удалось вывести зрителей на позитивные эмоции, ведь именно он помог команде одержать победу в пенальти.

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