Сильно похудевший певец Филипп Киркоров появился на премьере фильма

Певец Филипп Киркоров появился на премьере фильма после смерти отца. Заметно, что артист сильно похудел.

На это обратило внимание издание Woman.ru.

31 марта Киркоров пришел на премьеру картины «Батя 2. Дед» в кинотеатр «Октябрь». Обычно певец с удовольствием позирует фотографам и общается с журналистами, но не в этот вечер.

Исполнитель был одет в джинсовый костюм, черную водолазку, образ дополняли берет, сапоги-казаки, объемная подвеска и очки в роговой оправе.

Это не первое появление артиста после трагедии в семье. Киркоров также снимался в шоу «Маска» после смерти отца. Он был председателем жюри. В какой-то момент артист не смог сдержать слез. Участник проекта посвятил номер отцу Киркорова. Певец признавался, что Бедрос не пропускал программу, и этот выпуск стал первым, который он не посмотрит.

Ранее Киркоров обратился к отцу на девятый день после его смерти.