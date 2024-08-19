НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 августа 2024, 18:35
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«Сильно похудела»: в Сети обсуждают съемку 50-летней певицы Натали в облегающем наряде

50-летняя певица Натали снялась в облегающем наряде и с открытым прессом.
«Сильно похудела»: в Сети обсуждают съемку 50-летней певицы Натали в облегающем наряде

© Дмитрий Коробейников/East News

50-летняя певица Натали снялась в облегающем юбочном костюме красного цвета с принтом в виде сердец. У артистки был виден пресс.

Соответствующая публикация появилась на личной странице звезды. Натали анонсировала выход новой песни на музыкальном канале.

В Сети обсудили съемку певицы и отметили, что Натали «сильно похудела».

«Стильная очень», «Очень красивая женщина», «Натали, какая вы сильная и красивая», - обращались к певице подписчики.

Ранее Натали посвятила песню умершему мужу. Она попросила у него прощения и поблагодарила.

Напомним, будущие супруги познакомились, когда Натали было 16 лет, а через год поженились. У пары родились трое детей.

Источник фото:Дмитрий Коробейников/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
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