Опубликовано 19 августа 2024, 18:35
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«Сильно похудела»: в Сети обсуждают съемку 50-летней певицы Натали в облегающем наряде
50-летняя певица Натали снялась в облегающем наряде и с открытым прессом.
© Дмитрий Коробейников/East News
50-летняя певица Натали снялась в облегающем юбочном костюме красного цвета с принтом в виде сердец. У артистки был виден пресс.
Соответствующая публикация появилась на личной странице звезды. Натали анонсировала выход новой песни на музыкальном канале.
В Сети обсудили съемку певицы и отметили, что Натали «сильно похудела».
«Стильная очень», «Очень красивая женщина», «Натали, какая вы сильная и красивая», - обращались к певице подписчики.
Ранее Натали посвятила песню умершему мужу. Она попросила у него прощения и поблагодарила.
Напомним, будущие супруги познакомились, когда Натали было 16 лет, а через год поженились. У пары родились трое детей.
Источник фото:Дмитрий Коробейников/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева