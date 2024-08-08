50-летняя певица Натали попросила у умершего мужа прощения в новом треке. Артистка опубликовала клип на песню на YouTube.

8 августа 2024 года Натали представила песню «Хоопонопоно», которую посвятила умершему мужу. Примечательно, что релиз стал первым для артистки после семейной трагедии.

По ее мнению, возлюбленный хочет, «чтобы она улыбалась, чтобы строила личное счастье, чтобы жила». Натали не скрывает, что до сих пор не может смириться с утратой.

«Я люблю тебя, мне жаль, прости меня. Я так благодарю тебя», — звучат строки песни.

К слову, поклонники восторженно отреагировали на новый трек Натали и отметили его глубокий смысл.

«Хоопонопоно – древняя гавайская практика прощения и очищения, основанная на идее принятия ответственности за все, что происходит в жизни. Натали принимает свою боль и старается идти дальше», — написали фолловеры.

Ранее Натали посвятила трогательный пост покойному супругу спустя год после трагедии. Подробности читайте в этой новости.