Сильно похудела и выглядит изможденной: на жену Костомарова Оксану Домнину нельзя смотреть без слез

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина впервые с момента болезни спортсмена появилась на публике. Она сильно похудела и выглядела изможденной.

Домнина замечена на видео прощания Костомарова с персоналом больницы. На записи видны врачи, весь персонал и, конечно, супруга – она буквально жила в больнице все эти месяцы.

Костомаров и жена улыбались, но, как пишет kp.ru, на них нельзя было смотреть без слез. Паре придется привыкать к новой реальности. Пока у Костомарова установлены протезы только на ногах, кисти рук заживают дольше, поставить туда искусственные конечности нельзя.

Напомним, Костомарова выписали 6 июля. Он провел в «Коммунарке» 175 дней. При выписке спортсмен несколько раз выразил благодарность врачам и заявил, что уходит в хорошем настроении.

Костомаров также благодарил жену и брата, которые ухаживали за ним все это время. Спортсмен рассказывал: при попадании в больницу он думал, что через час вернется домой, но «приключилось, что приключилось».