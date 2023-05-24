«Сильно похудел за последний год»: смерть Кучеренко обрастает новыми подробностями

Муж певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко похоронен 24 мая на Троекуровском кладбище. Один из знакомых утверждал, что у него была депрессия, мужчина принимал антидепрессанты. Так ли это, журналисты поинтересовались у коллег Кучеренко, присутствующих на похоронах.

Один из них заявил сайту mk.ru: «Не было у него депрессии… И антидепрессанты он никакие не принимал, неужели мы бы не заметили».

По словам неназванного собеседника, соответствующая информация – способ «попиариться» на имени Кучеренко, но она не более, чем слухи.

«Он отлично себя чувствовал, участвовал во всех мероприятиях», - уточнил источник.

Однокурсник также заявил, что «ни про какую депрессию не слышал».

Ему известно, что Кучеренко «сильно похудел за последний год», он «ел очень мало». Из-за большой занятости иногда чиновник выпивал за целый день один йогурт.

Близкая подруга Кучеренко также подтвердила, что у погибшего «все хорошо было со здоровьем, ни на что не жаловался».

Ранее мы писали, что муж Гурцкой мог скоропостижно скончаться из-за приема антидепрессантов. СМИ со ссылкой на друзей писали, что он принимал таблетки с целью наладить сон.