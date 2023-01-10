«Сильно похудел»: Влад Соколовский вышел на связь после операции и рассказал о последствиях

Новогодние праздники обернулись для Влада Соколовского серьезными проблемами со здоровьем. Накануне Рождества певец сообщил об острых болях, а затем и вовсе вышел на связь с поклонниками из больницы. Он рассказал, что у него воспалился аппендицит, и медикам пришлось провести срочную операцию. Восстановление проходило несколько дней, а вчера артиста, наконец-то, выписали.

О радостной новости Соколовский сообщил в личном блоге. Он признался, что очень ждал, когда его отпустят домой, так как ему не терпелось воссоединиться с семьей, которая сейчас отдыхает в Сочи. Сразу после выписки Влад отправился в аэропорт. По его словам, он практически полностью пришел в себя, правда, почему-то сильно «чувствует почку». Именно поэтому он на всякий случай запасся необходимыми лекарствами.

Уже после прибытия в Сочи Влад спокойно поговорил с поклонниками и рассказал о последствиях, с которыми столкнулся после операции. Оказалось, что из-за аппендицита Соколовский очень сильно похудел. Но это певца только радует. Теперь он думает, как сохранить этот эффект подольше.