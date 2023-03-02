Сильно похудел и осунулся: Игорь Николаев впервые вышел в свет после госпитализации

Минувшим вечером в Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Виктория». Мероприятие посетили многие звезды отечественной эстрады, среди которых Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Клава Кока, Ольга Серябкина, Анна Asti, Александр Ревва и многие другие. Большим удивлением стало появление на красной дорожке Игоря Николаева. Исполнитель только месяц назад заставил поволноваться общественность, попав в больницу.

В конце января стало известно, что исполнитель и автор хитов был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. СМИ писали, что врачи подозревали у него инфаркт, а затем и вовсе появилась информация, что артист перенес не один, а два приступа. Эти слухи опровергла сначала его супруга, заявив, что его состояние не критическое. А затем и сам Николаев вышел на связь и сказал, что медиа слишком все преувеличили, и он просто проходит обследование в клинике.

Что действительно происходило с Игорем в этот месяц – до конца неизвестно. Обсуждалось, что певцу проводили серьезную операцию на сердце, и какое-то время он из-за этого находился в реанимации. Однако даже если хирургическое вмешательство и было, то Николев довольно быстро восстановился. Уже через несколько дней он объявил, что собирается давать концерты. Поклонники сильно переживали, что ситуация с ухудшением здоровья вновь сможет повториться, если артист так быстро приступит к работе, поэтому стали критиковать его супругу. Якобы она заставляет мужа выходить на сцену.

Но, по всей видимости, Игорь Николаев и сам не против оставить реабилитацию ради творчества и светской жизни. На премии «Виктория» исполнитель выглядел вполне здоровым, но поклонники отметили, что от него осталась ровно половина – так сильно он похудел. Напомним, что до попадания в больницу фанатов беспокоил лишний вес кумира. Что ж, теперь его будто не бывало.