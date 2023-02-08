Сильно подорвал здоровье на работе: раскрыты подробности внезапного ухода Сергея Соседова

Несколько дней назад в Минске завершились съемки нового сезона музыкального шоу «Фактор BY». Среди членов жюри можно было заметить, как и в прошлом году, поющую телеведущую Ольгу Бузову. А вот ее коллега Сергей Соседов предпочел от работы в проекте отказаться. Более того, на некоторое время шоумен полностью пропал с радаров и только недавно вышел на связь.

Ведущий рассказал, что действительно ушел из «Фактор BY», и на это были свои причины. Многие поклонники предполагали, что решение было принято в связи с плохими взаимоотношениями с Ольгой, однако Сергей это опроверг. Он заявил, что шоу сильно подорвало его здоровье. Шоумен просто не справился с нагрузками и решил не рисковать.

«Совмещать два проекта, а иногда три, очень сложно. Мотаться между Москвой и Минском мне было крайне тяжело. Я уставал безумно. Я и болел. Это большая нагрузка», - объяснил Соседов в беседе с изданием BLITZ+.

При этом заканчивать карьеру из-за проблем со здоровьем ведущий не собирается. Сейчас в его планах много проектов, так что он будет продолжать радовать россиян.

Ранее Ольга Бузова после завершения работы в Минске улетела в Африку для съемок проекта «Новые звезды в Африке». Оттуда телеведущая постоянно делится контентом, который не всегда радушно принимают ее подписчики. Недавно артистку высмеяли за новую публикацию в Сети, где она предстала в «детской пижаме».