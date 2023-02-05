«Идиотизм под прикрытием»: Ольгу Бузову подняли на смех за ужасный внешний вид

Чувство прекрасного телеведущей Ольги Бузовой всё чаще в последнее время не находит отклика у огромной аудитории её фанатов.

Недавно девушка в очередной раз «села в лужу», выложив в Сеть видео с танцами.

Смутили (и развеселили) подписчиков звезды правда не хореографические па, а то, что Бузова называет «своим неповторимым стилем».

В этот раз «неповторимость» заключалась в костюме, состоящем из розового топа и розовых же шорт с рюшами, - сообщает Газета.Ru

Костюм, больше похожий на пижаму, вызвал нешуточный резонанс в комментариях: «Бабулина пижама», В 40 [лет] в нелепых пижамах - это идиотизм под прикрытием», - долго не унимались фолловеры.

37-летняя Ольга Бузова комментарии подобного рода игнорирует, а вот редкие хвалебные отзывы, где её сравнивают с голливудсткой блондинкой Бритни Спирс, наоборот, поощряет авторским лайком.