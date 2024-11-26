«Сильно отстала»: Алена Яковлева отреагировала на признание «вайба» словом года

Актриса Алена Яковлева поделилась реакцией на признание понятия «вайб» словом года. Она заявила, что не знает и не понимает его.

Комментарий актрисы приводит издание «Абзац».

«Я не знаю ни этого слова, ни его значения. Это значит, что я сильно отстала, пропустила целый год своей жизни?» - заявила знаменитость.

Она напомнила, что у русских людей богатый язык. Яковлева не понимает, зачем использовать англицизмы.

Напомним, словами года признаны понятия «вайб», «скуф» и «прилет».

Ранее дочь Яковлевой рассказывала о состоянии матери перед операцией. С чем связано хирургическое вмешательство, не уточнялось. Дочь назвала маму «бойцом».